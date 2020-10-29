منتخب مصر للشباب يواجه أبو قير وديًا

اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة ربيع ياسين، المدير الفني على إقامة مباراة ودية أمام نادي أبو قير للأسمدة، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساءً علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021. لاستاد القاهرة استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021. من جهة اخري يواصل الثلاثي زياد فرج لاعب المصري وحازم هاني مدافع المنصورة وفارس مجاهد مدافع سموحة تدريبات تأهيلية مكثفة مع دكتور حازم عامر لمدة أربعة ايام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات الودية المقبلة. وفارس مجاهد مدافع سموحة تدريبات تأهيلية مكثفة مع دكتور حازم عامر لمدة أربعة ايام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات الودية المقبلة. يذكر أن منتخب شباب مصر واجه نادي أسوان في اخر ودياته وأنتهي بفوز شباب الفراعنة باربعة أهداف دون رد.

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