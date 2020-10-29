أحمد سامى: فخور بانضمام 8 لاعبين من سموحة للمنتخبات الوطنية

أبدى أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه سعادته الكبيرة بانضمام 8 لاعبين من صفوف "الموج الأزرق" للمنتخبات الوطينة الأول والأوليمبى لأول مرة فى تاريخ النادى.

وأكد أنه يشعر بالفخر بعدما ساهم فى تطوير مستوى اللاعبين ووصلولهم إلى هذا المستوى الفنى العالى والذى فتح الباب أمامهم للتواجد فى المنتخبات الوطينة المختلفة ، وأن هناك بعض اللاعبين الذين يستحقون فرصة للتواجد مع المنتخب الأول وعلى رأسهم محمود

حليمو لاعب الوسط والذى يعد من أفضل اللاعبين فى مركزه خلال الفترة الماضية بشهادة خبراء اللعبة.

وأضاف مدرب سموحه أن الدعم الكبير الذى يلقاه من المهندس فرج عامر رئيس النادى ساعده على اخراج ما لديه من أفكار تدريبية كانت سبباً فى انصهار قدرات اللاعبين وظهورهم بالمستوى الطيب منذ توليه مسؤلية الفريق خلفاً للكابتن حماده صدقى.

وأشار سامى أن الفريق سيكون له شكل مختلف خلال الموسم الكروى الجديد خصوصا فى ظل التدعيمات القوية التى اتفق مع رئيس النادى على ابرامها خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية والتى ستعيد سموحه إلى مكانه الطبيعى فى جدول مسابقة الدورى العام فى الموسم الجديد.

وعن رغبته فى بقاء اللاعبين الذين تنتهى اعارتهم بعد لقاء نادى مصر الذى سيقام يوم السبت المقبل فى ختام مباريات الفريق ببطولة الدورى العام قال أتمنى بقاء الجميع لأنهم من العناصر الأساسية ولكن ذلك يتوقف على رغبة أنديتهم فى ابقاءهم مع سموحه فى الموسم الجديد.