كاف يحدد موعدًا جديدًا لمباراة الزمالك والرجاء

استقر مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المغربي إلى يوم ٤ نوفمبر المقبل بدلًا من يوم ١ للشهرذاته.
كما اتفق مسئولو الكاف على إقامة المباراة النهائية يوم ٢٧ نوفمبر المقبل أيضاً.
جدير بالذكر أن الأهلي حسم الصعود للنهائي بعدما تفوق على الوداد المغربي ذهابًا وعودة.
أما الزمالك فحقق الفوز على الرجاء المغربي بملعبه بهدف من دون رد، سجله أشرف بن شرقي، ويتبقى لقاء العودة بين الفريقين.
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