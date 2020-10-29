استقالة رئيس نادي إنبي.. والانتخابات على مقعدين في ديسمبر المقبل

تقدم المحاسب زكريا السيد، رئيس نادي إنبي باستقالته اليوم "الخميس" من رئاسة مجلس إدارة النادي، الذى كان تم تصعيده له خلفًا للمهندس علاء خشب رئيس النادي السابق.

أكد المتحدث الرسمي بمجلس إدارة نادي إنبي، وعضو مجلس إدارة نادي إنبي عصام زيدان، بأن المحاسب زكريا السيد تقدم باستقالته نظرا

لانشغاله بمهام عمله كرئيس شركة بتروسبورت، بتكليف من وزير البترول طارق الملا قبل شهور عدة.

أضاف زيدان: أن مجلس إدارة النادي سوف يجتمع خلال 48 ساعة في جلسة طارئة لإعلان الجمعية العمومية للنادي بموعد الانتخابات لاختيار منصبي الرئيس

ونائبه الشاغرين التي ستكون في النصف الثاني من ديسمبر المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة النادي إنه مع تولي المحاسب زكريا السيد رئاسة النادي وقتها خلا منصب النائب، كما خلا منصب الرئاسة باستقالة السيد اليوم.

وشدد زيدان على أن مجلس إدارة النادي يقف على مسافة واحدة من الجميع، وسوف تكون الانتخابات على منصبي الرئيس والنائب مشرفة وتكشف عن قيم وقامة نادي إنبي.