تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموعد جديد لنهائي أفريقيا

تقرر إقامة مباراة الزمالك والرجاء المغربي في

إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل، 3 نوفمبر بدلًا من الأحد 1 نوفمبر.

ذكر موقع "المنتخب" المغربي أنه تقرر بشكل رسمي تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، 48 ساعة ليكون يوم الثلاثاء 3 نوفمبر.

أضاف الموقع المغربي أن المباراة النهائية سوف يتم تأجيلها إلى يوم الجمعة 27 نوفمبر بملعب

برج العرب في الإسكندرية بين الأهلي والمتأهل من مباراة الزمالك والرجاء.

كانت مباراة الذهاب في المغرب، بين الزمالك والرجاء انتهت بفوز الأبيض المصري بهدف من دون رد، سجله أشرف بن شرقي.

يذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية بعد إقصاء الوداد المغربي بنتيجة 5-1 هي مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لينتظر الفائز من لقاء الزمالك والرجاء.