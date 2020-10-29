سيموني إنزاجي: لاتسيو عاش يومين في أجواء سريالية

قال سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو إن فريقه، الذي افتقد العديد من اللاعبين بسبب الإصابة أو لمخاوف كوفيد-19، واجه فترة “سريالية” عند سفره لبلجيكا لخوض مباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وغاب ثمانية لاعبين بارزين عن الفريق الإيطالي، ومن بينهم الهداف تشيرو إيموبيلي وصانع اللعب لويس ألبرتو، وأضطر لأستدعاء أربعة لاعبين من فريق الشباب لإكمال تشكيلته في المباراة.

ووصل العديد من اللاعبين إلى بلجيكا ظهر يوم المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأوضح إنزاجي “قضينا يومين في أجواء سريالية لكننا بذلنا أقصى جهد ورغم آلاف الصعوبات ظهرنا بأداء رائع”.

وتابع “لم أخض مباراة من قبل بقائمة تضم 12 لاعبًا فقط لكن يجب أن تتعايش مع هذه الأمور وأتمنى ألا يتكرر هذا الموقف مجددًا”.

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وذكرت وسائل اعلام إيطالية أن بعض اللاعبين أصيبوا بالفيروس خلال الأستعداد للمباراة لكن النادي لم يؤكد ذلك.

وقال المدير الرياضي إيجلي تاري إن لاتسيو ربما يطلب تأجيل مباراته في دوري الدرجة الأولى الايطالي ضد تورينو يوم الأحد.

وأوضح “سنفكر في ذلك لكن يجب أن ننتظر نتائج الفحوص وسنقيم الموقف يوم الجمعة”

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