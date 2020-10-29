رسميًا..الاسماعيلي يبدأ تحضيرات الموسم الجديد بضم الانجولي بابل

أعلن نادي الإسماعيلي، اليوم الخميس، تعاقده مع الأنجولي أري بابل في صفقة انتقال حر.

وذكر الإسماعيلي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس أن اللاعب حضر اليوم إلى مقر النادي ووقع العقود مع رئيس النادي المهندس إبراهيم عثمان، بدون الإعلان عن مدة التعاقد.

وأضاف النادي أن الجهاز الفني تابع اللاعب جيداً ثم تم تكليف إدارة التسويق بحسم ملف التعاقد مع اللاعب.

وبدأ بابل مسيرته مع فريقه أول أغسطس في 2012 وشارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وفي العام التالي أرتفع عدد المباريات التي شارك بها إلى 13 مباراة بواقع 657 دقيقة لكنه لم يهز شباك المنافسين إلى أن جاء التألق الكبير لبابل في عام 2014 إذ أنه في 29 مباراة سجل 14 هدفًا في كل البطولات، وفى عام 2015 سجل 11 هدفًا في 21 لقاء، قبل أن يسجل 12 هدفًا في 24 مباراة في .2016

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