الامارات | الزمالك يجدد عقد حازم إمام حتى 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد حازم إمام حتى 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد نادي الزمالك المصري عقد ظهيره الأيمن حازم إمام لموسمين جديدين حتى 2022، بحسب ما ذكر أمس على موقعه الرسمي. وذكر النادي ان امام (32 عاما) الذي أمضى معظم مسيرته مع الفريق الابيض أعرب "عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة".

وتابع النادي ان امام واصل البرنامج التأهيلي الموضوع له، من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة. وكان عقد اللاعب انتهى مع نهاية الموسم الجاري اثر مواجهة الزمالك وصيف الدوري مع الاسماعيلي. ويستعد فريق المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي الأحد على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، بعد فوزه ذهابا في الدار البيضاء 1-صفر.

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