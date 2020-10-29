شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا السيد يتقدم باستقالته من رئاسة نادي إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المحاسب زكريا السيد، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، اليوم الخميس، تقديم استقالته من رئاسة النادي البترولي، موضحًا أن إدارته لشركة بتروسبورت تعوقه عن أداء مهامه في خدمة النادي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي إنبي عبر موقع التواصل الاجتماعي: «صرح عصام زيدان عضو مجلس الإدارة والمتحدث بإسم المجلس بأن السيد المحاسب/ زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، قد تقدم اليوم الخميس، باستقالته من منصبة لمجلس إدارة النادى».

وأكمل: «أوضح المحاسب/ زكريا السيد أسباب الإستقالة للمجلس بأنه رئاسته لمجلس إدارة شركة بتروسبورت تعوقه عن مهامه في خدمة النادى خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى يتيح الفرصة أمام أبناء النادى لخدمته في المناصب المختلفة بالنادى البترولى، نحو مزيد من النجاحات والانتصارات».

في حين أكد عصام زيدان المتحدث باسم المجلس بأن مجلس إدارة إنبى، قد تقدم بالشكر إلى المحاسب زكريا السيد، على المجهودات التي قدمها في النادى البترولى طوال السنوات الماضية، متمنيين له التوفيق في رئاسة بتروسبورت.

كما أضاف، بأن المجلس سوف يجتمع خلال 48 ساعة لوضع التصور القادم لانتخابات النادى، علماً بأنه بتلك الاستقالة يصبح هناك مقعدين شاغرين في مجلس إدارة نادى إنبى وهما مقعد الرئيس ونائبه.

مختتماً بأن المجلس الحالى يقف على مسافة متساوية من جميع المترشحين على المقعدين الشاغريين، اَملاً بأن تخرج الانتخابات المقبلة للنادى كعرس ديمقراطى لنادى إنبى كعادته دائماً.

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