شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العتال يكشف السبب في توقيت إثارة الأزمة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن قرار معاقبة مرتضي منصور، رئيس النادي السابق طبقا لقرار اللجنة الاولمبية «في التوقيت الحالى وقبل مباراة الرجاء المغربي ونهائي البطولة الأفريقية»، أمر يسأل عنه مرتضي منصور نفسة لكونه دخل في خلافات كثيرة مع جهات عديدة في توقيت واحد وكان من الطبيعى ان يكون هناك حد لتجاوزاته ضد الجميع .

وقال العتال: «البعض يلومنا على توقيت إثارة الأزمة مع مرتضي منصور مما سيؤثر على مشوار الفريق الأفريقي وأعتبر البعض أن التوقيت خاطىء ولكن المتابع الجيد للأحداث وهجوم منصور، على الجميع هو ما جعل معاقبتة تتم سريعاً وأن التوقيت ليس في يده ولكن لو تم معاقبته في أي وقت اخر سيقول أيضاً ان الوقت غير مناسب» .

وتابع:«كان يجب على من يتهمنا بسوء أختيار التوقيت الذي لا نملك تحديده أن يلوموا الشخص الذي ادخلهم في دائرة العقوبات من قبل جميع الجهات».