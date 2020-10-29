شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (8): هاتريك تاريخي يقود الشياطين الحمر للصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انفرد فريق مانشستر يونايتد بصدارة المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021، وذلك بعد تحقيقه فوزًا ساحقًا على حساب آر بي لايبزيج الألماني بنتيجة 5-0 في ثاني جولات مرحلة المجموعات بالمسابقة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، في حين تجمد رصيد الفريق الألماني عن 3 نقاط في المركز الثالث.

وافتتح المهاجم الإنجليزي الشاب، مايسون جرينوود (19 سنة و27 يوم)، ليكون ثاني أصغر لاعب إنجليزي يسجل مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، بعد واين روني (18 سنة و340 يوم في 2004 ضد فنربخشه).

وفي الشوط الثاني نزل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد كبديل، وتألق مسجلًا ثلاثة أهداف، «هاتريك»، ليكون ثاني لاعب من مانشستر يونايتد يسجل هاتريك كبديل في مختلف البطولات، بعد مدربه الحالي، أولي جونار سولشاير ضد نوتنجهام فورست في فبراير 1999 في البريميرليج.

وأصبح ماركوس راشفورد (22 سنة و363 يوم) هو ثاني أصغر لاعب يسجل هاتريك كبديل في دوري الأبطال، بعد كيليان مبابي (20 سنة و306 أيام)، وهو خامس لاعب في تاريخ المسابقة يحقق ذلك.

وفي المواجهة الأخرى من المجموعة، حقق باريس سان جيرمان انتصارًا هامًا خارج القواعد على إسطنبول باشاك شهير، بنتيجة 2-0، ليحقق نقاطه الأولى في مرحلة المجموعات هذا الموسم.

ولعب مهاجم إيفرتون المُعار ضمن صفوف باريس سان جيرمان، مويس كين، دور البطولة في المباراة من خلال تسجيله هدفي فريقه.

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وأصبح كين (20 سنة و243 يوم) هو أصغر لاعب إيطالي يسجل في أول مباراة له كأساسي في دوري أبطال أوروبا، محطمًا الرقم السابق المدون باسم مواطنه وأسطورة كرة القدم الإيطالية، أليساندرو ديل بييرو (20 سنة و308 أيام).

كذلك أصبح كين هو أول لاعب يسجل هدفين في مباراته الأولى كأساسي مع باريس في دوري أبطال أوروبا، مع تسجيل اللاعب لإجمالي 4 أهداف مع الفريق الباريسي هذا الموسم، وهو العدد الذي يساوي مع سجله في مسيرته مع إيفرتون (4 أهداف في 37 مباراة).