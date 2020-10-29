شكرا لقرائتكم خبر عن العتال للجماهير: ساندوا الزمالك بقوة أمام بطل المغرب وانسوا خلافي مع «منصور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناشد هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، الجمهور الزملكاوى الواعى أن يقف خلف فريق الكرة بقوة وان يكون داعماً له وليس لمرتضي منصور، خصوصاً وأن الجماهير الواعية تدري جيدًا أننا لم نتطرق للفرق الرياضية بالنادي ولكن نبحث عن عودة حقنا فقط.
وقال: «الجماهير الواعية الزمالكاوية تعرف جيداً أننا لم نتطرف في خلافاتنا مع كيان نادي الزمالك الذي يمثل لنا كيان كبير وأن خلافانا دائماً مع هذا الشخص الذي أهان الرموز وجميع الرياضيين والمسؤولين في مصر وأفريقيا دون رادع، مؤكداً أن المعزول شعر في بعض اللحظات أنه فوق القانون وفوق كل شيء ومن حقة إلقاء التهم على من يشاء وقت ما يشاء ناسياً أن العدل سينتصر في النهاية» .
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الوضع في مصر
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اصابات
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107,030
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تعافي
99,174
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وفيات
6,234
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