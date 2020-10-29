شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الترجي السابق يدرس ترك كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس رامي الجريدي، حارس الترجى التونسى، اعتزال كرة القدم حسب ما أفادت مصادر خاصة للصريح أون لاين التونسي اليوم. وكشف الموقع أن الفكرة تبلورت لدى الجريدي، بعد عدم تمديد عقده مع الترجي وكذلك استعادة الأفريقي لغيث اليفرني كبديل للدخيلي مع وجود الفرحاتي، كحارس ثالث وهذا ما يعني ان الجريدي خرج من حسابات الفريقين بعد ربط اسمه بالافريقي مؤخراً، علاوة على أن ارتفاع سنه ما يجعل عدة فرق مترددة في التعاقد معه.

ومازال حارس الترجي والصفاقسي والملعب التونسي سابقا قيد الانتظار قبل حسم مصيره.. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس الترجي السابق يدرس ترك كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.