شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المهاجم الذي يقترب من التوقيع للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع النادى الأهلي، الزامبي والتر بواليا هداف الجونة، في دائرة اهتمامه لضمه في الموسم المقبل وذلك بعد متابعة اللاعب جيدًا خلال الفترة الماضية ورفع تقرير إلى بيستوموسيمانى المدير الفنى للفريق والذى أبدى إعجابة بامكانات اللاعب ومنح لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لفتح التفاوض مع ناديه.



وانضم بواليا، للجونة مطلع هذا الموسم قادماً من صفوف نكانا رد ديفلز الزامبي، وخطف الأضواء في موسمه الأول بالدوري بعدما سجل 12 هدفاً.

وقال مصدر مقرب من اللاعب أن الترجي التونسى وسيمبا التنزانى وضعا اللاعب في دائرة إهتمامهما، لكن إدارة الجونة أرجأت التفكير في العروض التي وصلت للاعب. .