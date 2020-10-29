شكرا لقرائتكم خبر عن «العتال»: كل الدعم لفريق الكرة قبل مواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، تقديمه كل الدعم والمساندة لفريق الكرة، المقبل على مباراة مهمة أمام الرجاء المغربي في البطولة الأفريقية.

وقال، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «خلافي مع مرتضي منصور المعزول بقرار اللجنة الاولمبية، بشخصة هو وليس كيان نادي الزمالك العريق، الذي يمثل لنا كيان عظيم نرفض معاقبتة أو هدمه أو العمل ضد مصلحته».

وتابع: «كل أزماتنا مع مرتضي منصور بسبب قراراته الشخصية التي أضرت بنا من أجل الإطاحة بمعارضية وتولى أبناء المناصب، ناسيًا العدل في تطبيق قراراته والمصلحة العامة للنادي وأعضاء الجمعية العمومية اللذين اختاروني نائبًا لرئيس النادي».