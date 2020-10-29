شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوبترا يتمسك بهيثم شعبان وينفي رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى طارق أبوالعنيين، نائب رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا، صحة ما تردد حول وجود مفاوضات للتعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية، واصفًا هذه الأخبار بالإشاعات التي لا أساس لها من الصحة.

وقال: «هيثم شعبان المدير الفني الحالي للفريق مستمر في أداء مهام عمله ولم يحدث أي تفاوض نهائيًا مع أي مدرب في الفترة الحالية».

وأضاف أن إدارة النادي تدعم هيثم شعبان في قيادته للفريق بعد التأهل للدوري الممتاز وهناك اجتماعات مستمرة لبحث قائمة الفريق في الموسم الجديد وفترة الإعداد ليظهر بالشكل الذي يناسب لاسم وقيمة كليوباترا.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا قد تأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.