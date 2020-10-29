شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يلاقي أبو قير للأسمدة وديًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة ربيع ياسين، على إقامة مباراة ودية أمام نادي أبوقير للأسمدة، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021.
من جهة أخرى، يواصل الثلاثي زياد فرج، لاعب المصري، وحازم هاني، مدافع المنصورة، وفارس مجاهد، مدافع سموحة، تدريبات تأهيلية مكثفة مع دكتور حازم عامر لمدة أربعة ايام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادًا للمباريات الودية المقبلة
يذكر ان منتخب شباب مصر واجه نادي أسوان في آخر ودياته وفاز بأربعة أهداف دون رد.
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