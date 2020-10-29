شكرا لقرائتكم خبر عن «العتال»: إبعاد مرتضى منصور عن الزمالك حاليًا مصلحة للنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، انتظاره لقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعودته رسميًا إلى منصبه بنادي الزمالك، بعد قرار لجنة التسوية وفض المنازعات.

وقال «العتال»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مرتضي منصور المعزول بقرار اللجنة الأولمبية، هو من تسبب في كل الأزمات التي تحدث للنادي مؤخرًا، بإقحامه في خلافات مع جهات عديدة».

وأضاف: «منصور يحاول حاليًا إقحام فريق الكرة في أزماته ناسيًا أن هناك مباراة مهمة للفريق بعد ساعات قليلة أمام الرجاء، ولكن هو يريد حجه يستند إليها في حالة إخفاق الفريق في الحصول على البطولة الأفريقية».