شكرا لقرائتكم خبر عن «العتال»: إبعاد مرتضى منصور عن الزمالك حاليًا مصلحة للنادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، انتظاره لقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعودته رسميًا إلى منصبه بنادي الزمالك، بعد قرار لجنة التسوية وفض المنازعات.
وقال «العتال»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مرتضي منصور المعزول بقرار اللجنة الأولمبية، هو من تسبب في كل الأزمات التي تحدث للنادي مؤخرًا، بإقحامه في خلافات مع جهات عديدة».
وأضاف: «منصور يحاول حاليًا إقحام فريق الكرة في أزماته ناسيًا أن هناك مباراة مهمة للفريق بعد ساعات قليلة أمام الرجاء، ولكن هو يريد حجه يستند إليها في حالة إخفاق الفريق في الحصول على البطولة الأفريقية».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,030
-
تعافي
99,174
-
وفيات
6,234
كانت هذه تفاصيل خبر «العتال»: إبعاد مرتضى منصور عن الزمالك حاليًا مصلحة للنادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.