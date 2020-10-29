شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: «كاف» يدرس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وتحديد موعد جديد لنهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن الاتجاه الأقوى داخل «كاف» بخصوص مباراة الرمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هو إقامته في الثالث من نوفمبر المقبل، والاكتفاء بتأجيل المباراة 48 ساعه فقط، بدلًا من إقامتها في الأول من نوفمبر بناءً على طلب السلطات المصرية بتأجيل المباراة.

وقال المصدر إن الموعد المقترح للمباراة النهائية سيكون أحد أيام 25 و26 و27 نوفمبر، مهما كان طرفي المباراة.

وأكد أن هذه المواعيد مجرد اقتراحات من لجنة الأندية بخلاف مقترح آخر وهو الإبقاء على نفس المواعيد المحددة مسبقًا وفي حالة عدم حضور الرجاء إلى القاهرة وخوض مباراة الأول من نوفمبر سيتم اعتماد فوز الزمالك وتأهله.

وشدد على أن الرجاء في هذه الحالة سيضطر للحضور إلى القاهرة ولو 11 لاعبًا فقط لتفادي أي عقوبات، وفقًا للائحة، مشيرًا إلى أن حالة من الانقسام تسيطر على «كاف» وجميع لجانه بسبب تعقد الأمور وصعوبة التأجيل.

واختتم: «الأمر الآن انتقل للجنة الطوارئ بالكاف لاتخاذ القرار المناسب».

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