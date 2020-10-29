شكرا لقرائتكم خبر عن «اوناجم» «وبن شرقي» يتألقان في التسديد على المرمى استعدادًا لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، فقرة للتسديد على المرمى من الكرات الثابتة والمتحركة من مختلف الزوايا، خلال تدريبات الزمالك.

وتألق خلال فقرة التسديد الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، ونجحوا في هز شباك محمد أبوجبل في أكثر من تسديدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي، الأحد، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.