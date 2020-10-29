شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، على الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين، للوصول بهم لأعلي مستوى قبل مواجهة الرجاء المغربي.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء، الأحد، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وحدد «باتشيكو»، بعض الجمل الهجومية والدفاعية، لتدريب اللاعبين عليها، لتنفيذها خلال المواجهة، لضمان تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية.