شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقفز 4 مراكز في تصنيف الأندية العالمية.. والزمالك يتراجع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قفز النادي الأهلي 4 مراكز في تصنيف الأندية العالمية، في الوقت الذي تراجع فيه الزمالك العدد نفسه من المراكز في آخر تحديث لموقع Football Database.

وكان الأهلي قد احتل المركز الـ 47 بختام مباراته أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما قفز إلى المركز 43 عالميًا عقب فوزه على الوداد في الإياب بثلاثية مقابل هدف ليتأهل إلى نهائي البطولة.

وبهذا التصنيف حافظ الأهلي على ترتيبه في صدارة تنصيف الأندية العربية والأفريقية كذلك.

وعلى جانب آخر، تراجع نادي الزمالك 4 مراكز، ليهبط إلى المركز 154 بعد احتلاله سابقًا المركز 150، فيما لم يحتسب بعد فوزه على الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك التصنيف الثاني محليًا والرابع أفريقيا والسادس على المستوى العربي.

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