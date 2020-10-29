سموحة يخضع لتحليل «رابيد تسيت» استعداداً لمواجهة «مصر»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل «رابيد تيست» للكشف عن كورونا، اليوم الخميس، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة الفريق أمام فريق مصر، في الجولة الأخيرة من بطولة الدورى العام.
ويطمح لاعبو سموحة، في تتويج سلسلة العروض الطيبة التي حققها الفريق منذ قدوم احمد سامى على رأس الجهاز الفنى بتحقيق الفوز بعدد كبير من الأهداف ليكون أفضل ختام لموسم شاق. .
وفى الرابعة من مساء اليوم يواصل الفريق تدريباته على ملعب النادي، واستغل أحمد سامي المدير الفنى للفريق التدريبات الأخيرة في تحفيظ اللاعبين عدداً من الجمل الخططية والتكتيكية التي يرغب في تطبيقها خلال اللقاء.
ويسود اتجاه قوى لدى الجهاز الفنى لمنح عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الأخيرة فرصة خوض اللقاء لمنحهم فرصة اعادة تقديم أنفسهم مرة آخرى قبل إرسال قائمة الموسم الجديد.
هذا وقرر المهندس فرج عامر رئيس النادى بالإتفاق مع أحمد سامى المدير الفنى على تنظيط حفل كبير عقب انتهاء مباراة الفريق الأخيرة في الدورى من أجل الإحتفال باللاعبين الدوليين الذين تم ضمهم للمنتخبات الوطنية الأول والأليمبى خلال المعسكرات القادمة، خاصة وأنها المرة الأولى التي ينضم فيها هذا العدد للمنتخبات من فريق سموحة.
وأكد فرج عامر أن المدير الفنى هو صاحب الدور الأكبر في تطوير مستوى اللاعبين وووصولهم إلى أعلى فورمة فنية رغم ضغط المباريات التي تعرض لها الفريق منذ عودة النشاط الكروى بسبب جانحة كورونا.
وأضاف أن هناك لاعبين في الفريق سيكون لهم مستقبل كبير في الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة وسيكونوا من العناصر الأساسية في المنتخبات الوطنية المختلفة.
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