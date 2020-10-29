شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (6): لاتسيو ينجو من فخ كورونا.. وهالاند يواصل تحطيم الأرقام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي، 1-1، على لقاء كلوب بروج البلجيكي ضد لاتسيو الإيطالي في مواجهة ضمن الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأعتلى الفريقان قمة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط لكل فريق، مع أفضلية فارق الأهداف لصالح نادي العاصمة الإيطالية.

وتقدم الضيوف مبكرًا بعد أقل من ربع ساعة من بداية المباراة بواسطة المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا، لكن الضيوف عدلوا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بفضل ركلة جزاء سجلها لاعب الوسط المهاجم البلجيكي، هانز فاناكين.

وتعد هذه نتيجة ممتازة للضيوف الذي خاضوا اللقاء بدون 10 لاعبين من عناصر الفريق الأول على رأسهم الهداف تشيرو إيموبيلي، بسبب شكوك حول إصابتهم بفيروس كورونا.

وشهدت المباراة مشاركة الحارس بيبي رينا مع النادي الإيطالي، ليكون الحارس الإسباني قد شارك مع 4 فرق مختلفة في دوري أبطال أوروبا، ليكون ثاني أكثر حارس مرمى مشاركة مع فرق مختلفة في تاريخ دوري الأبطال خلف الإيطالي مورجان دي سانتيس (لعب مع إشبيلية، موناكو، نابولي، أودينيزي وروما).

وفي المواجهة الأخرى، أنقذ نجمي بوروسيا دورتموند، جادون سانشو وإيرلينج هالاند، أصحاب الأرض من فخ التعادل السلبي ضد زينيت سان بطرسبرج الروسي، وسجلا هدفين في أخر 12 دقيقة ليمنحا النادي الألماني فوزه الأول في مرحلة المجموعات.

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وسجل هالاند هدفه رقم 12 في مباراته العاشرة فقط في دوري الأبطال، في سجل قياسي لم يتحقق في تاريخ المسابقة (أقرب اللاعبين هو سيموني إنزاجي، هاري كين وساديو ماني، حيث سجلوا 9 أهداف في أول 10 مباريات لهم في المسابقة).