أحمد سامي: فخور بانضمام 8 لاعبين من سموحة للمنتخبات الوطنية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، سعادته الكبيرة بانضمام 8 لاعبين من صفوف «الموج الأزرق» للمنتخبات الوطينة الأول والأوليمبى لأول مرة في تاريخ النادى .
وأكد أنه يشعر بالفخر بعدما ساهم في تطوير مستوى اللاعبين ووصولهم إلى هذا المستوى الفنى العالى والذى فتح الباب أمامهم للتواجد في المنتخبات الوطينة المختلفة، وأن هناك بعض اللاعبين الذين يستحقون فرصة للتواجد مع المنتخب الأول وعلى رأسهم محمود حليمو لاعب الوسط والذى يعد من أفضل اللاعبين في مركزه خلال الفترة الماضية بشهادة خبراء اللعبة.
وأضاف مدرب سموحة، أن الدعم الكبير الذي يلقاه من المهندس فرج عامر رئيس النادى ساعده على إخراج ما لديه من أفكار تدريبية كانت سبباً في انصهار قدرات اللاعبين وظهورهم بالمستوى الطيب منذ توليه مسؤلية الفريق خلفاً للكابتن حماده صدقى.
وأشار سامى أن الفريق سيكون له شكل مختلف خلال الموسم الكروى الجديد خصوصا في ظل التدعيمات القوية التي اتفق مع رئيس النادى على ابرامها خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية والتى ستعيد سموحه إلى مكانه الطبيعى في جدول مسابقة الدورى العام في الموسم الجديد.
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