شكرا لقرائتكم حسام حسن يرحب بعودة جدو للاتحاد السكندري بعد انتهاء إعارته لطنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رحب حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى بعد محمد ناجى جدو مهاجم الفريق المعار لطنطا بعد انتهاء إعارته مع أبناء السيد البدوى لتدعيم هجوم الفريق فى ظل النقص العددى الذى يشهده زعيم الثغر.
ويرغب حسام حسن فى تواجد أكثر من مهاجم بصحبة خالد قمر خاصة بعد الأنباء التى تؤكد قرب عودة الإيفوارى رزاق سيسيه لنادى السابق الزمالك بعد تألقه بشكل ملحوظ مع الإتحاد .
ويبحث حسام حسن عن مهاجمين بالدورى المصرى لتعويض رحيل سيسيه وتدعيم صفوف الفريق السكندرى بالإضافة بالبحث عن مهاجم أفريقى سوبر فى ظل عدم قناعته بمستوى الاوغندى إيمانويل أوكوى .
من ناحية أخرى فتح مسئولو الإتحاد السكندرى خطوط المفاوضات من جديد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة من جديد بناء على رغبة حسام حسن والذى يعلم إمكانيات اللاعب جيدا فى ظل غموض موقف أحمد رفعت لاعب الفريق المعار من الزمالك والمقرر عودته لناديه السابق بنهاية الموسم الحالى .
ويحاول الجهاز الفنى للإتحاد السكندرى التعاقد مع عدد من الصفقات السوبر لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات فى الموسم المقبل بعدما بدأها محمد مصيلحى رئيس النادى بالتعاقد مع حسام عاشور مدافع وسط الأهلى السابق .
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