شكرا لقرائتكم تأكيدا لانفراد الخليج 365.. إنبى يعلن عقد اجتماع طارئ لانتخاب رئيس جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادى إنبى، أن مجلس الإدارة يتقدم بالشكر لزكريا السيد على المجهودات التي قام بها من أجل الارتقاء وتطوير النادى البترولى على مدار سنوات عمل داخل إدارة النادى البترولى في المناصب المختلفة وصولاً لتوليه منصب رئيس النادى كقائم بالأعمال بعدما كان نائباً للمهندس علاء خشب، رئيس النادى السابق، الذى رحل في شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك لبلوغه سن المعاش.
وتابع المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادى إنبى، إن مجلس الإدارة يتبع الشفافية في جميع أعماله ويحترم قرارات الجمعية العمومية حيث شدد المتحدث الرسمي للمجلس البترولى أن المجلس سيقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، في الانتخابات المقبلة التي سيتم تحديد موعدها في الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة.
واختتم المتحدث الرسمي لمجلس إنبى، حديثه في البيان التوضيحى من قبل مجلس إدارة النادى إنه لا يسع المجلس إلا التقدم بالشكر إلى زكريا السيد على المجهودات المبذولة في إدارة المجلس بمنتهى البراعة وتطوير كافة المنظومات داخل النادى سواء الكروية أو الخاصة بالألعاب المختلفة والتي كان آخرها إنشاء أكاديمية للسباحة.
ويأتي بيان المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادى إنبى، تأكيداً لما نشره "اليوم السابع" حول استقالة رئيس النادى البترولى وإجراء انتخابات على مقعدى الرئيس ونائبه خلال الفترة المقبلة حيث من المنتظر أن يتم عقد جمعية عمومية في شهر ديسمبر المقبل، من أجل انتخاب رئيسا ونائبا جديدا للمجلس البترولى.
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