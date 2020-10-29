شكرا لقرائتكم موسيماني يستفسر من الأهلي عن تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من مسئولو النادي عن مصير نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 6 نوفمبر المقبل غير أن تقارير كثيرة ذهبت إلى أن النهائي سيتم تأجيله أما ليوم 9 نوفمبر أو 20 من الشهر ذاته وهوما سيتحدد خلال الأيام وربما الساعات القليلة المقبلة ، وتحدث المدير الفني للأهلي مع مسئولين في القلعة الحمراء للإستفسار عن مصير نهائي البطولة من أجل تحديد برنامج الفريق إستعداداداً لهذه المباراة المرتقبة التى ينتظر فيها الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء الغربي.

من ناحية أخرى، يجهز مسئولو الأهلى أكثر من سيناريو لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، ويأتى فى مقدمة هذه الحلول الاعتماد على الظهير الشاب محمد هانى الذى يُعد اللاعب الأساسى حالياً فى هذه الجبهة حتى فى وجود أحمد فتحى كما يمتلك الاهلي أكثر من ورقة يمكن إستغلالها في هذا المركز ومنها حسين الشحات وأكرم توفيق الذي سيعود للفريق بنهاية الموسم الجاري بعد إنتهاء إعارته للجونة ومعهم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة والذى أنهى مسئولو القلعة الحمراء صفقة التعاقد معه خلال الاسابيع الماضية.