شكرا لقرائتكم رئيس بنى سويف مهاجما اتحاد الكرة: "إلغاء الهبوط عك كروى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى على سليم رئيس نادي بني سويف استيائه الشديد من قرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط ، وقال على سليم فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" عدم الاعتماد على اللوائح يحول الكرة المصرية لغابة ، لن أفرط فى حقوق 3.5 مليون ونصف مواطن فى بنى سويف يحلمون برؤية فريقهم فى الدورى الممتاز لأول مرة منذ 50 عاماً "

وأضاف على سليم :"نطالب بإقامة مباراة فاصلة مع البنك الأهلي، ونتسمك بحقنا في التأهل للدوري الممتاز ، فارق المواجهات المباشرة لصالحنا ، وحتى نفكر فى صالح الكرة المصرية لابد أن يكون هناك تطبيق صريح للوائح بطريقة عادلة بخلاف ذلك يصبح الامر عك كروى لن نقبل به"

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وتابع رئيس نادى بنى سويف :"أنا مش نادى شركة ولا محافظة قليلة ، ومتمسك بتطبيق اللائحة ونظام المسابقة التى أرسلت لنا فى بداية انطلاق الدوري ، لدى حق وموثق وقاتونى ولائحى ولن أفرط فيه جتى لا أكون مقصراً فى حق شعب بنى سويف".

وفى وقت سابق طالب مجلس إدارة نادي بني سويف برئاسة المحاسب علي سليم، إقامة مباراة مباراة فاصلة أمام فريق البنك الأهلي لحسم الفريق الصاعد للدوري الممتاز عن مجموعة الصعيد، وذلك علي خلفية قرار اللجنة الخماسية بإلغاء الهبوط ، وكان البنك الأهلي قد تصدر مجموعة الصعيد بفارق المواجهات المباشرة عن بني سويف وصعد للممتاز رغم تساويهم في النقاط برصيد 44 نقطة.

وجاء قرار إدارة بني سويف علي خلفية تغيير لائحة البطولة بعد إلغاء الهبوط، فيما تم تطبيق اللائحة في المواجهات المباشرة.