شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنى سويف يهاجم اللجنة الخماسية ويصف إلغاء الهبوط بـ"العك الكروى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى على سليم رئيس نادى بنى سويف استياءه الشديد من قرار اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم "عدم الاعتماد على اللوائح يحول الكرة المصرية لغابة، لن أفرط فى حقوق 3.5 مليون مواطن فى بنى سويف يحلمون برؤية فريقهم فى الدورى الممتاز لأول مرة منذ 50 عاماً".

ويضيف على سليم "نطالب بإقامة مباراة فاصلة مع البنك الأهلى، ونتسمك بحقنا فى التأهل للدورى الممتاز، فارق المواجهات المباشرة لصالحنا، وحتى نفكر فى صالح الكرة المصرية لابد أن يكون هناك تطبيق صريح للوائح بطريقة عادلة بخلاف ذلك يصبح الأمر عك كروى لن نقبل به".

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وتابع رئيس نادى بنى سويف "أنا مش نادى شركة ولا محافظة قليلة، ومتمسك بتطبيق اللائحة ونظام المسابقة التى أرسلت لنا فى بداية انطلاق الدوري ، لدى حق وموثق وقاتونى ولائحى ولن أفرط فيه جتى لا أكون مقصراً فى حق شعب بنى سويف".

وفى وقت سابق طالب مجلس إدارة نادي بني سويف برئاسة المحاسب علي سليم، إقامة مباراة مباراة فاصلة أمام فريق البنك الأهلي لحسم الفريق الصاعد للدوري الممتاز عن مجموعة الصعيد، وذلك علي خلفية قرار اللجنة الخماسية بإلغاء الهبوط ، وكان البنك الأهلي قد تصدر مجموعة الصعيد بفارق المواجهات المباشرة عن بني سويف وصعد للممتاز رغم تساويهم في النقاط برصيد 44 نقطة.

وجاء قرار إدارة بنى سويف على خلفية تغيير لائحة البطولة بعد إلغاء الهبوط، فيما تم تطبيق اللائحة فى المواجهات المباشرة.