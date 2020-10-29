شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من باتشيكو لشيكابالا استعدادا للرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، أبرزها نقل الكرة بسرعة وعدم امتلاكها لفترات طويلة حتى لا يفقد الكرة بسهولة، وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، حيث ينوى باتشيكو الاعتماد على شيكابالا كبديل استراتيجى فى المباراة.

وأكد باتشيكو لشيكابالا أنه يعيبه البطء فى الجرى بالكرة وهو ما يجعله مطالب بتمرير الكرة أكثر من الاحتفاظ بها.

وكان باتشيكو قد عقد عدة جلسات مع اللاعبين على هامش التدريبات الأيام الماضية الهدف منها رفع الروح المعنوية للاعبين، وطالبهم بضرورة إحراز هدف مبكر فى بداية المباراة لإحباط المنافس معنويا، حيث شدد باتشيكو على أن لاعبى الرجاء يمتلكون طموحات مرتفعة في إمكانية خطف المباراة باستغلال فارق الهدف الواحد في مباراة الذهاب.

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وحرص باتشيكو ومعاونوه علي توجيه بعض التعليمات للاعبين، وتصحيح بعض الأمور الفنية المعينة، وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في بعض النقاط الفنية، كذلك تناقش معهم فى أمور خططية ومهام خاصة تؤدى داخل الملعب، كما شدد المدرب فى حضور معاونيه على مواصلة العمل بقوة، والاستعداد القوى، والتركيز فقط فى التدريبات وليس أى شىء آخر، مؤكدا على أن هذه المرحلة مهمة وحاسمة، فى مشوار الفريق، فى تحقيق هدف الفوز فى اللقاء القادم أمام الرجاء المغربى، ومن ثم الوصول للنهائى وتحقيق البطولة .

وأشاد المدير الفنى بالروح القتالية العالية لدى اللاعبين فى مواصلة العمل، والإصرار على تحقيق الهدف مضيفا أن الجميع لديه الفرصة وبقوة للتواجد خلال الفترة المقبلة ، شرط مواصلة العمل بقوة والتركيز .

فيما واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له، من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، كما وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا لعمر السعيد مهاجم الزمالك، يؤديه بالجمانيزيوم عقب اصابته في التدريبات أول امس.