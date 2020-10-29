شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ"الخليج 365".. إنبى يعلن عقد اجتماع طارئ لانتخاب رئيس جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام زيدان، عضو مجلس إدارة نادى إنبى، المتحدث الرسمى لمجلس الإدارة أنه سيتم عقد جلسة طارئة لمجلس إدارة النادى البترولى، وذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة، من أجل مناقشة الاستقالة التى تقدم بها زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، موضحاً أن الاجتماع سيشهد اعتماد الاستقالة والموافقة عليها تلبية لمطلب رئيس النادى البترولى، إلى جانب تحديد موعد لفتح باب الترشح على منصب الرئيس ونائب الرئيس بالمجلس البترولى وموعد الجمعية العمومية المقبلة الخاصة بإجراء الانتخابات على المقعدين.

وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس إدارة نادى إنبى أن مجلس الإدارة يتقدم بالشكر لزكريا السيد على المجهودات التى قام بها من أجل الارتقاء وتطوير النادى البترولى على مدار سنوات عمل داخل إدارة النادى البترولى في المناصب المختلفة وصولاً لتوليه منصب رئيس النادى كقائم بالأعمال بعدما كان نائباً للمهندس علاء خشب، رئيس النادى السابق، الذى رحل فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك لبلوغه سن المعاش.

Advertisements

وتابع المتحدث الرسمى لمجلس إدارة نادى إنبى، إن مجلس الإدارة يتبع الشفافية فى جميع أعماله ويحترم قرارات الجمعية العمومية، حيث شدد المتحدث الرسمي للمجلس البترولى أن المجلس سيقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، في الانتخابات المقبلة التي سيتم تحديد موعدها في الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة.

واختتم المتحدث الرسمى لمجلس إنبى، حديثه في البيان التوضيحى من قبل مجلس إدارة النادى إنه لا يسع المجلس إلا التقدم بالشكر إلى زكريا السيد على المجهودات المبذولة فى إدارة المجلس بمنتهى البراعة وتطوير كافة المنظومات داخل النادى سواء الكروية أو الخاصة بالألعاب المختلفة والتى كان آخرها إنشاء أكاديمية للسباحة.

ويأتى بيان المتحدث الرسمى لمجلس إدارة نادى إنبى، تأكيداً لما نشره ”الخليج 365” حول استقالة رئيس النادى البترولى وإجراء انتخابات على مقعدى الرئيس ونائبه خلال الفترة المقبلة حيث من المنتظر أن يتم عقد جمعية عمومية في شهر ديسمبر المقبل، من أجل انتخاب رئيسا ونائبا جديدا للمجلس البترولى.