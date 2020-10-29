شكرا لقرائتكم خبر عن مسحات كورونا للقائمة الدولية للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع عدد كبير من الحكام الدوليين لمسحلت فيروس كورونا خلال الساعات الماضية من أجل الاطمئنان على سلامة الحكام من فيروس كورونا، قبل إرسال القائمة الدولية للحكام يوم 30 أكتوبر الجارى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا. ويخضع الحكام الحاليين لاختبارات كوبر باشراف الاتحاد الأفريقى قبل إعلان اتحاد الكرة للقائمة النهائية. Advertisements وأبلغت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة ئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، الحكام الدوليين بالشروط التى وضعها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، للسماح للحكام بالسفر للخارج لإدارة المباريات الدولية سواء الرسمية أو الودية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وأخطرت اللجنة الحكام الدوليين بالخضوع لثلاثة فحوص طبية قبل السفر، الأول عبارة عن مسحة قبل السفر بمدة لا تزيد عن 72 ساعة مع وجود شهادة رسمية من وزارة الصحة المصرية، والثانى عبارة عن مسحة جديدة فور الوصول للبلد المستضيف للمباراة، والثالث عبارة عن مسحة ثالثة بعد المباراة واستخراج شهادة رسمية للدخول إلى مصر بدون حجر صحى.

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