شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر لاعبى الزمالك من الاستهانة بالرجاء بعد فوز الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبى الفريق من الاستهانة بفريق الرجاء المغربى قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الأحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا.

وأكد باتشيكو للاعبيه أن نتيجة الذهاب والفوز بهدف نظيف هي نتيجة خادعة، حيث يمتلك الرجاء لاعبين مميزين ويمتلكون خبرات أفريقية كبيرة تمكنهم من احراز هدف في القاهرة، وهو ما يمكن ان ينهي مشوار الفريق في البطولة، مطالبا اللاعبين بنسيان نتيجة الذهاب والتركيز علي تحقيق الفوز في مباراة العودة لضمان التأهل للنهائي.

فيما منح المدير الفنى تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، أبرزها نقل الكرة بسرعة وعدم امتلاكها لفترات طويلة حتى لا يفقد الكرة بسهولة، حيث ينوى باتشيكو الاعتماد علي شيكابالا كبديل استراتيجي في المباراة، وأكد باتشيكو لشيكابالا انه يعيبه البطء في الجرى بالكرة وهو ما يجعله مطالب بتمرير الكرة اكثر من الاحتفاظ بها.

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وكان باتشيكو قد عقد عدة جلسات مع اللاعبين على هامش التدريبات الأيام الماضية الهدف منها رفع الروح المعنوية للاعبين، وطالبهم بضرورة احراز هدف مبكر في بداية المباراة لإحباط المنافس معنويا ، حيث شدد باتشيكو علي ان لاعبي الرجاء يمتلكون طموحات مرتفعة في إمكانية خطف المباراة باستغلال فارق الهدف الواحد في مباراة الذهاب.

وحرص باتشيكو ومعاونوه علي توجيه بعض التعليمات للاعبين، وتصحيح بعض الأمور الفنية المعينة، وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في بعض النقاط الفنية ، كذلك تناقش معهم في امور خططية ومهام خاصة تؤدى داخل الملعب ،كما شدد المدرب في حضور معاونيه على مواصلة العمل بقوة ، والاستعداد القوي ، والتركيز فقط في التدريبات وليس أي شئ آخر مؤكدا على أن هذه المرحلة هامة وحاسمة ، في مشوار الفريق ، في تحقيق هدف الفوز في اللقاء القادم أمام الرجاء المغربي، ومن ثم الوصول للنهائي وتحقيق البطولة .

وأشاد المدير الفني بالروح القتالية العالية لدي اللاعبين في مواصلة العمل ، والإصرار على تحقيق الهدف مضيفا أن الجميع لديه الفرصة وبقوة للتواجد خلال الفترة المقبلة، شرط مواصلة العمل بقوة والتركيز .

فيما واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له ، من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، كما وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا لعمر السعيد مهاجم الزمالك، يؤديه بالجمانيزيوم عقب اصابته في التدريبات أول امس.