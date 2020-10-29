شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان: غياب الطموح سبب القصور فى الكرة النسائية وهذه روشتة العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث أحمد رمضان المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر للكرة النسائية على طموحات مختلفة يسعى لتحقيقها فى مصر بعد تجربة ناجحة فى عالم التدريب بأمريكا فى مسيرة مليئة بالنجاحات امتدت لأكثر من عشرين عاماً، لاسيما أنه وضع يديه على أوجه القصور فى الكرة النسائية بفعل خبراته الكبيرة، وعن رؤيته للمرحلة المقبلة وتطلعاته مع منتخب مصر دار الحوار التالى..

من هو أحمد رمضان المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للكرة النسائية؟

أنا أحمد رمضان خريج كلية التجارة جامعة عين شمس قسم ادارة اعمال متزوج ولدى ثلاثة أبناء هم عمر ويوسف ونادية، يوسف يدرس في جامعة دي بول ويلعب في فريق الجامعة وكذلك عمر، أما نادية فهى من مواليد 2005 وتلعب في فريق كفر سعد، ولعبت من قبل لمنتخب الآنسات تحت 20 عاماً كما لعبت بنادي شيكاغو سوكرز قبل الانضمام الى كفر سعد، بالنسبة لمسيرتى الكروية كلاعب، فلقد لعبت لصفوف الناشئين بنادي المقاولون العرب سنة 1980 وكنت ايضاً لاعباً لمنتخب مصر الاوليمبي ،حيث زاملت هاني رمزي وايهاب جلال وسعفان الصغير وعفت نصار و غيرهم .

كما لعبت ايضاً لصفوف الفريق الاول بالمقاولون العرب من سنة 1986 حتى سنة 1990 وحققت معهم الفوز بكأس مصر سنة 1990 عندما حققنا الفوز علي منتخب السويس، حيث كان لي شرف تسجيل الهدف الثاني بعدما أحرز عصام مرعي الهدف الأول، كما شاركت في بطولة افريقيا مع المقاولون العرب سنة 1991 والبطولة العربية بالامارات والتى حصلنا فيها علي المركز الثاني.

بعد اعتزالى مباشرة اتجهت إلى التدريب وفى عام 2000 سافرت إلى أمريكا وحصلت هناك علي الرخص التدريبية A وB وC وهناك بدأت مسيرتى التدريبية فى نادى سوكر شيكاغو من سنة 2000 حتى سنة 2020، حيث أحرزت معهم العديد من البطولات على مستوى قطاع الناشئين والناشئات، أحرزت بطولة امريكا للبنين تحت 15 سنة ثلاث مرات واحرزت بطولة البنات تحت 15 سنة مرتين والمركز الثالث مرة كما احرزت بطولة الولاية 8 مرات وأحرزت أيضا بطولة الأقاليم سبع مرات.

دائما ما كنت أهتم بتدريب اللاعبين صغار السن على خلق روح المنافسة لديهم وإحراز البطولات وعلى مستوى سن 14 و 15 و 16 سنة وكنت ايضاً مديرا لقطاع الشباب بالنادي للبنين ووالبنات والمدير الفني لفريق 15 سنة.

تلقيت اتصال هاتفي من قبل الدكتورة سحر عبد الحق وتم دراسة الامر بشكل جيد ووافقت، و بدأت فى ترتيب بنقل اقامة العائلة من امريكا الى مصر بعدما عرضت عبد الحق جميع الخطط التى تمت خلال الفترة الأخيرة، سحر عبد الحق تمتلك فكرا إداريا جيدا ولديها طموحات وخطط كبيرة للارتقاء بمستوى الكرة النسائية، وبالفعل اتخذت اكثر من خطوة خلال الفترة الماضية لنشر اللعبة مثل دوري المدارس والجامعات والاكاديميات مما يتيح الفرصة لوجود عناصر كثيرة ومواهب تنضم للمنتخبات الاول والناشئين خلال الفترة المقبلة، بالتأكيد شرف كبير لى العمل ضمن المنظومة الكروية بمصر وتولي القيادة الفنيه لمنتخب مصر الاول للسيدات و دون العشرين عاماً للانسات

كيف جاءت المفاوضات لتولي قيادة المنتخب المصري للكرة النسائية؟

ما تقييمك للكرة النسائية في مصر ؟

الكرة النسائية المصرية بدأت بداية جيدة بعد فترة توقف لمدة ثلاث سنوات ويجب استثمار هذه البداية من خلال نشر اللعبة بين اللاعبات وتوسيع قاعدة المشاركة والعمل على تطوير مستوى المدربين والمدربات، الهدف الرئيسى الآن هو تكوين منتخبى تحت 20 سنة والمنتخب الأول، وأن تكون عناصر منتخب تحت 20 عاماً نواه دائماً لدعم صفوف المنتخب الأول.

ما أوجه القصور في الكرة النسائية؟

من أهم أوجه القصور عدم وجود أهداف وطموحات لدى اللاعبات وهو ما سيتم العمل عليه الفترة المقبلة من خلال عقد جلسات مع اللاعبات لرفع درجة طموحاتهم وأهدافهم وخلق دوافع جديدة لديهم، أيضا هناك قصور كبير في التدريبات وقلة عدد مرات التدريبات وايضا قلة الاحتكاك بلاعبات محترفات كل هذا خلق فوارق كبيرة مع لاعبات افريقيا.

كيف سيتم علاج كل هذه المشاكل والأخطاء؟

من الممكن العمل على علاج هذه المشاكل من خلال عمل مباريات وديه مع فرق الأولاد فى قطاعات الناشئين كالأهلى والزمالك .. أيضاً سيتم عمل معسكرات مفتوحه دائماً للمنتخبين يتم خلالها استدعاء كافة العناصر المميزه للاعبات من الدورى المصرى الممتاز و ايضاً المحترفات لاختبارهم و خوض تدريبات بصفه متواصله خلال الاسبوع بدلاً من التدريب مرتين أو ثلاثة فقط مع انديتهم بالدورى ، انا تماما ضد فكرة تصنيف المدرب ان يكون هذا فقط مدرب للرجال او وهذا مدرب للكرة النسائية، تدريب المنتخب هو تحدي بالنسبة لى والهدف هو النجاح والوصول بالمنتخب إلى مكانة عالمية، ـنا ايضاً ضد مسمي منتخب الكرة النسائية ويجب تصحيحها لكرة السيدات للفريق الأول والآنسات تحت 20 سنة خلال الفترة القادمة سوف أعمل على ثلاث محاور الاول هو مشاهدة التدريبات للاندية لتقييم مستوي اللاعبات عن قرب والثاني التواصل مع مدربين الاندية لوضع برامج تدربية لتطوير الأداء والثالث مشاهدة مباريات الدوري لتقييم الاداء الفني للاعبات وتقييم المستوي بصفة عامة للدوري .

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هل نظام الدورى مناسب للمنافسة على مستوى المنتخب أم يجب تغيير نظام المسابقة لخلق منافسة اقوى؟

نعم فلابد من إقامة مباراتين كل 15 يوما الأولى فى الدورى والمباراة الثانية مباراة ودية للمنتخب مع فرق ناشئين الرجال فى المرحله السنية سن 14 و15 سنة وذلك لزيادة الاحتكاك والقوة والخبرة يتم بعدها تحليل أداء اللاعبات والوقوف على أوجه القصور للعمل علي علاجها وعمل مباريات ودية مع منتخبات أفريقية قبل المباريات الرسمية .

فى النهاية ما الرسالة التى تود أن توجهها لمنظومة كرة القدم النسائية فى مصر سواء مدربين أو لاعبين؟

أحب أن أكرر أننى فخور بالانضمام لهذه المنظومة الكبيرة والمحترمة، حيث تمتلك مدربين على مستوى عالٍ وفكر جيد ولهم جميعا كل الاحترام والتقدير ولابد من التعاون خلال الفترة المقبلة من اجل التطوير والارتقاء بمستوي اللعبة ولتحقيق هدف اسمى هو اسم منتخب مصر الذي نسعي جميعا علي وضعه في مكانته التي تليق به دوليا وعالميا .

أما اللاعبات فأطالبهن بضرورة التركيز جيدا وتنفيذ التعليمات وخلق طموحات ودوافع للوصول لاعلي المستويات خاصة وان هناك اهتمام كبير من الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة النسائية وخاصة كرة القدم و اعدهم بأنه دائماً سيكون التواجد فى المنتخب للعنصر الاحق و الافضل.