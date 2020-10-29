برة الملعب.. ملك شاهين: هنيدى نجمى المفضل وبحب ريا أبى راشد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ملك شاهين" لاعبة كرة اليد فى نادى الزمالك، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ الرسم . ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ الكوردون بلو والباستا . من نجمك المفضل ؟ محمد هنيدى . من مطربك المفضل ؟ عمرو دياب .

ملك شاهين لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟ Advertisements مش عارفة بصراحة . لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ أه ممكن لو تعدى حدوده . مين من النجمات كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ ريا أبى راشد .

ملك شاهين 2 بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الكاجوال . تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟ لا مش شرط أنا أصلا خطيبى مش رياضى .

ملك شاهين وخطيبها

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