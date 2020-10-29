شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 6 مواجهات بين الاتحاد السكندرى وأسوان قبل صدام الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف أسوان نظيره الاتحاد السكندرى فى الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر زعيم الثغر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

وحسم الأهلى بطولة الدورى لصالحه للمرة الخامسة على التوالى، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى، وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ترتيب أسوان والاتحاد السكندرى فى جدول الدوري

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 47 هدفاً، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر برصيد 39 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل في 15 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

تاريخ مواجهات اسوان والاتحاد السكندرى

التقى الاتحاد السكندرى واسوان فى 6 مباريات قبل صدام الليلة فاز زعيم الثغر فى مباراتين وفاز تماسيح النيل فى ثلاثة لقاءات وانتهت واحدة بالتعادل وكانت هى أمتع مباراة بين الفريقين بعدما شهدت ستة أهداف ثلاثة لكل فريق ، وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز تماسيح النيل بهدف دون رد سجله فادى فريد فى 8 فبراير 2020 بالجولة السابعة عشرة للمسابقة على ستاد الاسكندرية.

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بيبو يقود أسوان والعميد يظهر للمرة الأولى فى الدوري

ويقود أسوان الليلة أحمد مصطفى بيبو المدرب العام للفريق بعد رحيل أحمد كشرى عن منصبه وتعيين سامى الشيشينى مديراً فنياً لتماسيح النيل ولكنه سيقود الفريق عقب مواجهة الاتحاد استعداداً للموسم الجديد .

على الجانب الآخر يقود العميد حسام حسن فريق الاتحاد السكندرى في أول ظهور بالدوري بعدما قاد زعيم الثغر للمرة الأولى في مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب بكأس مصر ونجح في انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي بالفوز بهدفين مقابل هدف عقب توليه مسئولية تدريب الاتحاد خلفاً لطلعت يوسف.

التشكيل المتوقع لأسوان والاتحاد السكندرى

ومن المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لأسوان أمام الاتحاد السكندرى مكون من :" مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز وأحمد عامر ، سولمون منساه، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل ومحمد المرسي ، مصطفى البدري".

كما أنه من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام أسوان مكون من :" محمود الزنفلي ، صبري رحيل، إسلام جمال، مروان النجار محمود شعبان، مروان عطيه، كريم الديب، هشام محمد، رزاق سيسيه، خالد قمر".