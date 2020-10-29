شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستفسر من الأهلى عن تأجيل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى من مسئولو النادى عن مصير نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 6 نوفمبر المقبل، غير أن تقارير كثيرة ذهبت إلى أن النهائى سيتم تأجيله أما ليوم 9 نوفمبر أو 20 من الشهر ذاته، وهو ما سيتحدد خلال الأيام _وربما الساعات_ القليلة المقبلة، وتحدث المدير الفنى للأهلى مع مسئولين فى القلعة الحمراء للاستفسار عن مصير نهائى البطولة من أجل تحديد برنامج الفريق استعدادادا لهذه المباراة المرتقبة التى ينتظر فيها الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء الغربى.

من ناحية أخرى، يجهز مسئولو الأهلى أكثر من سيناريو لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، ويأتى فى مقدمة هذه الحلول الاعتماد على الظهير الشاب محمد هانى الذى يُعد اللاعب الأساسى حالياً فى هذه الجبهة حتى فى وجود أحمد فتحى، كما يمتلك الأهلى أكثر من ورقة يمكن استغلالها فى هذا المركز ومنها حسين الشحات وأكرم توفيق الذى سيعود للفريق بنهاية الموسم الجارى بعد انتهاء إعارته للجونة ومعهم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة والذى أنهى مسئولو القلعة الحمراء صفقة التعاقد معه خلال الاسابيع الماضية.