اللجنة الأولمبية تكرم خالد شلبى أول مصرى يعبر بحر المانش بذراع واحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خالد شلبى السباح المصرى الذى عبر المانش عام 1983 بيد واحدة، كأول سباح مصرى يحقق هذا الإنجاز من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.
حضر التكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
خالد شلبي أول مصرى من ذوى الهمم عبر بحر المناش وذلك عام 1983 وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تكريمه وإهدائه درع اللجنة الأولمبية المصرية على هذا الإنجاز.
ووجه خالد شلبي الشكر لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على هذا التكريم وتذكر الإنجاز الذى حققه والذى يدخل ضمن أرقام الرياضة المصرية ، مؤكدا أن العزيمة والإصرار أساس أى نجاح خاصة فى الرياضة.
الأوليمبية تكرم خالد شلبي
تكريم خالد شلبي
حطب فى تكريم خالد شلبي
خالد شلبي مع حطب
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