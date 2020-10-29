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اللجنة الأولمبية تكرم خالد شلبى أول مصرى يعبر بحر المانش بذراع واحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خالد شلبى السباح المصرى الذى عبر المانش عام 1983 بيد واحدة، كأول سباح مصرى يحقق هذا الإنجاز من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة. 

 

حضر التكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

 

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خالد شلبي أول مصرى من ذوى الهمم عبر بحر المناش وذلك عام 1983 وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تكريمه وإهدائه درع اللجنة الأولمبية المصرية على هذا الإنجاز. 

 

ووجه خالد شلبي الشكر لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على هذا التكريم وتذكر الإنجاز الذى حققه والذى يدخل ضمن أرقام المصرية ، مؤكدا أن العزيمة والإصرار أساس أى نجاح خاصة فى الرياضة.

 

الأوليمبية تكرم خالد شلبي
الأوليمبية تكرم خالد شلبي

تكريم خالد شلبي
تكريم خالد شلبي

حطب فى تكريم خالد شلبي
حطب فى تكريم خالد شلبي

خالد شلبي مع حطب
خالد شلبي مع حطب

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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