شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حسام حسن لعبد المنصف: لو خسرنا البطولة هنتحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

تحدث محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة عن ذكرياته فى بطولة أمم افريقيا 2006 التى أقيمت فى مصر وحصل الفراعنة على لقبها تحت قيادة حسن شحاتة، وقال عبد المنصف إنه كان الحارس الثالث فى المنتخب فى هذا التوقيت بعد كل من عصام الحضرى وعبد الواحد السيد، مضيفا أنه كان متميزا فى ركلات الترجيح، وقبل مباراة النهائى أمام كوت ديفوار كان المنتخب يتدرب على ركلات الترجيح وشهد التمرين تألق عبد المنصف الذى تصدى لأكثر من 16 ركلة فى حين أن عصام الحضرى لم يتصدى لأى ركلة.

وأضاف أوسة: مع اقتراب المباراة النهائية من النهاية ولجوء المنتخبين لركلات الترجيح توقعت أن أشارك وبدأت فى الإحماء دون أى تعليمات من الجهاز الفنى إلا أنى فوجئت بحسام حسن وكان كابتن الفريق وقتها يقول لى: إنت رايح فين هو أنت مجنون، أنت عايز تشارك ولو خسرنا بسببك هنتحبس كلنا ده الرئيس قاعد فى المقصورة، وقال عبد المنصف جلست مكانى فورا واستمر عصام الحضرى وتألق فى ركلات الترجيح وحصلنا على اللقب.