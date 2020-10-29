شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز كشفا بمكافآت بطولة الدورى لصرفها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهّز مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية كشفا بمكافآت بطولة الدورى من أجل صرفها لفريق الكرة خلال الأاسبوع المقبل بعد انتهاء البطولة بشكل رسمى، حيث يخوض الأهلى مساء بعد غد السبت، آخر مباراة له فى الموسم أمام طلائع الجيش باستاد السلام فى ختام بطولة الدورى التى سبق وحسمها الأهلى لصالحه رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، ويقوم مسئولو الأهلى حالياً بإعداد كشف عن لاعبى الفريق ومكافآة فوزهم ببطولة الدورى وكذلك الراحلين من أجل البدء فى صرفها بعد إنتهاء البطولة رسمياً.

من ناحية أخرى استقر مسئولو النادى الأهلى على استعادة الرباعى المُعار صلاح محسن وناصر ماهر (سموحة) وأكرم توفيق (الجونة) ومحمد شريف (إنبى) وذلك بعد المناقشات التى دارت خلال الفترة الماضية بين لجنة التخطيط بالنادى برئاسة محسن صالح والجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، ومازالت المفاوضات والاتصالات مُسمرة لحسم مصير اللاعبين المُعارين من الأهلى لأندية فى الدورى المحلى قبل أيام من انتهاء الموسم المحلى.