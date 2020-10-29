شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: رمضان صبحى فضل الفلوس على الأهلى وإيقاف برنامج زملكاوى قرار سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسلام الشاطر نجم الأهلى السابق أن تعاقد الأهلى مع موسيمانى مغامرة محسوبة لأن كل المدربين الذين مروا على الأهلى حصلوا على لقب الدورى والأزمة فى بطولة أفريقيا الغائبة عن القلعة الحمراء لمدة 7 مواسم ومن وجهة نظرى التعاقد مع الفتى الأسمر من أجل عيون أفريقيا وهو يسير بخطى ثابتة وأتمنى تتويجه ببطولة أفريقيا لدخول قلوب جماهير الأهلى.

وعن انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز قال إسلام الشاطر: "من حق كل لاعب أن يختار وجهته لكن ما يؤخذ على رمضان أنه كان يجب أن يكون صريحا مع الأهلى ويتحدث بالمنطق والعقل كأن يقول عندى عرض مادى أكثر من الأهلى، وأبلغته أنا فى مقابلة معه أن يخبر الإدارة بأن عرض بيراميدز أفضل ماديا"، مضيفا "أنا لا أعلم المستقبل والماضى يقول إن من خرجوا من الأهلى لأى سبب ندموا على الرحيل وعضوا الأنامل ولم يعودوا إلى القلعة الحمراء مرة أخرى على الرغم من تاريخهم الكبير فالنادى الأهلى يحتفظ بمبادئة على مختلف الرؤساء والإدارات ومن يبيع الأهلى لن يعود مرة أخرى".

وعلق إسلام الشاطر على قرار إيقاف برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، قائلك: "أنا غير متابع لقناة الزمالك لكن بما أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قراره بإيقافها إذن هناك أشياء وتجاوزات حدثت وليس فى الفترة الحالية فقط، لكن من زمان ونحن نرد فى الأهلى بأسلوب وطريقة يليقان بالأهلى".

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