شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى يطلب السفر إلى ألمانيا قبل المشاركة فى المران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب سعد سمير مافع فريق الأهلى السفر إلى ألمانيا قبل المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية من أجل عرض نفسه على الخبير الألمانى، الذى سبق وأجرى له جراحة وتر أكيليس قبل عدة أشهر وتحديداً فى شهر يناير الماضى، ويرغب مدافع الأهلى فى الاطمئنان على نفسه بشكل جيد والتأكد من قدرته على المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية حتى لا تتجدد غصابته، خاص أنه كان حريص على خوض برناج تأهيل دقيقة طوال الأشهر الماضية للتعافي جيداً من جراحة أكيليس، واقترب سعد سمير من المشاركة في تدريبات الفريق الجناعية لكنه طلب من إدارة النادي السفر إلى المانيا.

في وقت سابق قال سعد سمير إن أى لاعب يتمنى ويحلم اللعب فى الأهلى، قائلا "أى لاعب فى الأهلى كان يحلم يمشى جنب سور النادى"، ويجب أن لا ينسى أى نجم أن الأهلى هو من صنعه وصنع نجوميته، وأكد سمير فى تصريحات تليفزيونية أن البطولة الأفريقية 2012 هى الأغلى على قلبه، خاصة أنه عاصر عدة أجيال فى القلعة الحمراء، وعن دفاع الفريق قال سمير "دفاع الاهلى الأفضل في مصر".

وكشف لاعب الأهلى أنه اعتذر عن حفل تكريم الأهلى ببطولة الدورى الموسم الماضى، بسبب مرض والدته، حيث اكتسف إصابتها بالسرطان يوم الحفل واعتذر لإدارة النادى عن الحضور، وأضاف صخرة دفاع الأهلى أن هذه السنة صعبة للغاية بسبب ما شهدته من أحداث، منها مرض شقيقه ووالدته، بخلاف انفجار أنبوبة الغاز.