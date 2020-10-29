شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى عن التعاقد مع أرى بابل: قناص أنجولى وعاشق للشباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى عبر تويتر بأولى صفقات الدراويش بفترة الانتقالات الصيفية الحالية وهو الأنجولى أرى بابل، حيث نشرت صورته وعلقت "الأول.. رحبوا معنا - بالقناص الأنجولى وعاشق الشباك "أرى بابل" إسمعلاوى "، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف أرى بابل، وذلك بعد توصية من قبل لجنة التعاقدات حيث بذل مسئولى النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.

وحضر اللاعب صباح اليوم حيث كان فى استقباله المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الكرة لتوقيع العقود وإنهاء الرتوش الأخيرة بالصفقة.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى لضم لاعبين من العيار الثقيل ومن أصحاب الخبرات الكبيرة فى القارة السمراء، من أجل العودة للمنافسة وحصد الألقاب وإسعاد الجماهير الكبيرة.

وتوج النجم الأنجولى الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 بلقب بطولة الدورى مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز هم الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.

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بابل قضى مسيرته في أنجولا ضمن صفوف فريق بريميرو دي أوجوستو “أول أغسطس “قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا الانتقال جاء بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الأنجولي.

بدأ بابل مسيرته مع فريقه بريميرو دي أوجوستو في 2012 وشارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وفي العام الذى تلاه ارتفعت عدد مشاركاته إلى 13 مباراة بواقع 657 دقيقة لكنه لم يهز شباك المنافسين إلى أن جاء التألق الكبير لبابل في عام 2014 إذ أنه في 29 مباراة سجل 14 هدفا في كل البطولات ، وفى عام 2015 سجل 11 هدفا في 21 لقاء، قبل أن يسجل 12 هدفا في 24 مباراة في 2016.

وتتوجه إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إداره نادي التعاون السعودي علي تسهيلها للمفاوضات في اطار العلاقات الطيبة مابين الناديين.

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