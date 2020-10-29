خالد وليد يفاضل بين 4 عروض بعد فسخ تعاقده بالتراضى مع دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل خالد وليد حارس مرمى فريق وادى دجلة السابق بين 4 عروض بعد فسخ تعاقده بالتراضى بينه وبين الفريق الدجلاوى خلال الأيام الماضية، حيث تلقى وليد عروض من أندية إنبى والمحلة وأسوان والبنك الأهلى تمهيدا للتعاقد معه.

ويدرس الحارس حاليا جميع العروض لاختيار ما يناسبه وإتمام تعاقده ليبدأ مرحلة جديدة فى مستقبله الكروى بعد قضاء خمسة مواسم في صفوف وادى دجلة بعد انضمامه لهم قادما من النادى الأهلى وقضاء عدة مواسم فى قطاع ناشئين القلعة الحمراء.

شارك خالد وليد فى عدة مباريات مع دجلة وظهر بمستوى جيد وجعلته يكتسب خبرات كثيرة تساعده فى المستقبل لكن خبرات محمد عبد المنصف واستمراره فى التشكيل الأساسى للفريق الدجلاوى، ما جعل خالد وليد لم يحصل على فرصته كاملة خاصة في ظل ظهور الحارس المخضرم عبد المنصف بصورة جيدة وتالقه في الدفع عن مرماه.