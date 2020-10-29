صفقة الإسماعيلي الجديدة.. من مليار و200 مليون جنيه في لشبونة للإنتقال "مجاناً" للدراويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن النادي الإسماعيلي، التعاقد مع الأنجولي آري بابل لاعب بريميرو دي أوجستو السابق، كأول صفقات الدراويش للموسم الجديد بعدما كان الأنجولي كان قاب قوسين أو أدني من الزمالك.

وأصدر الإسماعيلي بيانًا رسميًا اليوم، الخميس عبر موقعه الالكتروني، أكد خلاله إتمام التعاقد مع المهاجم الأنجولي في صفقة انتقال حر بعد توصية من قبل لجنة التعاقدات في النادي الساحلي.

النجم الأنجولي الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 يعد أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بالكرة المصرية وخاصة الأهلي والزمالك.

وحاول الأهلي التعاقد مع بابل في صيف 2016 قبل أن يعيد المحاولة في ديسمبر من نفس العام ويقدم عرضاً قيمته 2 مليون يورو على سبورتينج لشبونة من أجل ضم اللاعب إضافة إلى 30% من قيمة إعادة البيع.

وقالت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية إن رئيس سبورتينج لشبونة رفض عرض الأهلي لتوقعها تألق الجناح الأنجولي في المستقبل لتشير بعض التقارير إلى إمكانية لجوء الأحمر لكسر الشرط الجزائي.

ولكن إدارة لشبونة وضعت شرطاً جرائياً قيمته 60 مليون يورو (مليار و200 مليون جنيه في هذا الوقت) في عقد اتفاق جديد مع ناديه أول أغسطس لقطع الطريق على أى نادي.

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وعلق عصام سراج، مدير التسويق الأسبق بالنادي الأهلي إن الإدارة أغلقت ملف التعاقد مشيرأ إلى أن كسر الشرط الجزائي في عقده يحتاج ميزانية دولة وليس ناد .

بابل الذي كان قد خرج للاحتراف بلشبونة قادماً من فريقه أول أغسطس ؛ أنهى مشواره سريعاً بعد عرض الأهلي بعد المشاركة في 31 مباراة مع فريق الرديف صنع خلالهم هدفاً وحيداً لزملائه ليعود مرة أخرى لبلاده.

وأتى الزمالك بعد 4 أعوام من اهتمام الأهلي بالأنجولي ليستهدف ضم آري بابل وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف الأبيض في صفقة انتقال حر بحسب ما كشف عنه اللاعب ووكيله في تصريحات سابقة إلا أن انتقال اللاعب صاحب الـ26 عامًا لصفوف القلعة البيضاء لم تكتمل بصورة نهائية.

وفي سبتمبر الماضي وجه بابل انتقادات لمسئولي الزمالك لعدم حصوله على راتبه كاشفاً عن التوقيع للنادي الأبيض وتراجع الأخير عن التوقيع وهو ما رفضه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك نافياً ما ردده اللاعب.

وبعد فشل صفقة الزمالك وبابل أعلن نادي التعاون التعاقد مع الأنجولي بصورة رسمية قبل أن يتراجع النادي السعودي لينتقل اللاعب إلي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

وتوج النجم الأنجولى بلقب بطولة الدوري مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز هم الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.