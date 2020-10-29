تقارير: تأجيل لموقعة الزمالك والرجاء.. وموعد جديد لنهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي حتى الثالث من نوفمبر في لقاء يأتي ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان "كاف" أصدر قرارًا يوم الخميس الماضي، أعلن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوي حتى الأول من نوفمبر بسبب ظهور حالات فيروس كورونا داخل الفريق المغربي وصل إلى (14 لاعبًا).

وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم الخميس، أن لقاء الزمالك والرجاء سيقام في الثالث من الشهر المقبل على ملعب "برج العرب".

ويأتي تأجيل موعد الإياب بسبب طلب من السلطات المصرية نظرًا لإقامة الانتخابات البرلمانية في الأسبوع المقبل.

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الصحيفة المغربية، كشفت عن موعد جديد لموقعة النهائي ليقام في 27 من الشهر المقبل بدلاً من السادس من نوفمبر.

وفي حال إقامة النهائي في هذا الموعد سيكون بعد التوقف الدولي حيث من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة خوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون 2022.

وذكرت الصحيفة، أن نهائي دوري الأبطال سيقام على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية بعد أن فازت مصر بشرف استضافة النهائي نسخة (2020).

وتفوق الزمالك في لقاء الذهاب على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء جاء عن طريق الدولي المغربي أشرف بنشرقي.

في المقابل، تأهل الأهلى للموقعة النهائية بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.