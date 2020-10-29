جدو يعلن رحيله عن الجونة رسميًا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أعلن محمد ناجي "جدو" لاعب فريق الجونة، الرحيل عن الفريق الساحلي عقب مباراة حرس الحدود والتي من المقرر أن تقام غدًا الجمعة ضمن حسابات الجولة الأخيرة من مسابقة دوري we المصري.

وكتب "جدو" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: "مباراة حرس الحدود الأخيرة لي مع النادي شكرًا نادي الجونة، خالد بشارة ونادر شوقي وحسام غالي ومحمد الحصري على الاحترافية والحب والاحترام خلال الموسمين الماضيين وبالتوفيق في المواسم المقبلة".

ولم يحدد "جدو" خطوته المقبلة في مشواره والذي يمتد أكثر من 15 عامًا حيث خاض اللاعب الدولي السابق العديد من التجارب لعل أبرزها في صفوف الأهلي والاتحاد السكندري.

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وكان "جدو" انتقل إلى صفوف الجونة قادمًا من المقاولون العرب في صيف 2018؛ ليخوض رفقة الفريق الساحلي 46 مباراة محلية أحرز من خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

أما على الصعيد الدولي، فكانت المسيرة الأفضل لـ"جدو" مع منتخب مصر في نسخة أمم أفريقيا 2010 والتي أقيمت بأنجولا، حيث أحرز لقب هداف البطولة القارية برصيد خمسة أهداف، كما أحرز هدف البطولة لمصر في المباراة النهائية أمام غانا، والتي انتهت بنتيجة (1-0).

وشهدت الفترة الماضية عدة تطورات داخل نادي الجونة بداية برحيل نادر شوقي المسؤول عن النادي إلى جانب رحيل حسام غالي من منصبه كمدير للكرة.