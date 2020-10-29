هل يندم الأهلي والزمالك بعد انتقال بابل للإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد ارتباطه بالانتقال للأهلي والزمالك حدد الجناح الأنجولي آري بابل خطوته المقبلة من خلال الانتقال لصفوف الإسماعيلي في صفقة لم يُعلن عنها النادي الأصفر مدة العقد.

انتقال بابل للإسماعيلي جاء بعد نهاية عقد الجناح الدولي للمنتخب الأنجولي مشواره مع فريقه السابق بريميرو دي أوجستو "أول أغسطس" والذي خاض معه منافسات دوري أبطال أفريقيا قبل الخروج من دور المجموعات بالنسخة الحالية.

نهاية عقد الدولي الأنجولي مع بريميرو كان مطمعًا للعديد من الأندية سواء بداخل القارة السمراء أو بخارجها من أجل الحصول على بابل في صفقة انتقال حر.

- خلافات مع الزمالك:

كان آري بابل قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف الزمالك في صفقة انتقال حر بحسب ما كشف عنه اللاعب ووكيله إلا أن انتقال اللاعب صاحب الـ26 عامًا لصفوف القلعة البيضاء لم تكتمل بصورة نهائية.

وفي سبتمبر الماضي وجه آري بابل انتقادات لمسئولي الزمالك في تصريحات له عبر شاشة "صدى البلد"، قائلاً :"ما يحدث معي أمر محزن بكل تأكيد، أمير مرتضى لم يعد يرد على اتصالاتي أو رسائلي".

وتابع :"من المفترض أنني لاعبًا في الزمالك، الجماهير تتفاعل معي وتحبني وأنا كذلك، الأمر محزن أن تكون النهاية بتلك الطريقة".

وواصل :"أتعامل كمشجع ولاعب للزمالك، لكن لا يوجد أي رد أو تواصل بشكل مباشر مع مسئولي الزمالك".

الهجوم على مسئولي الزمالك تواصل وهذه المرة من وكيل أعمال اللاعب نونو ميجيل، قائلاً في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"هناك عقد بالفعل بين بابل والزمالك، ولن أفصح عن أي تفاصيل، وافقنا على شروط الزمالك ووقعنا على العقد".

وأضاف :"لا يوجد أي تواصل مع نادي الزمالك، ولا يتم الرد علينا، حتى الآن لم يتم تحديد موعد رحلة اللاعب للقاهرة من أجل الانضمام للفريق، ولا يوجد أي تحويل للراتب أو مستحقات للاعب".

واستمر "هناك تجاهل من جانب مسؤولي الزمالك، قاموا بعمل حظر لي على مواقع التواصل الإجتماعي، تلك الطريقة غير محترفة، اللاعب لم يحصل على أي مقابل مادي منذ 3 أشهر ولا يعلم موقفه بشكل واضح، هل هو لاعب في الزمالك أم لا".

واختتم "لقد وقع على عقود بالفعل، هو لاعب في نادي الزمالك، يجب أن يكون هناك تواصل معه ومنحه راتبه، يجب أن يتم احترامه كإنسان قبل أن يتم احترامه كلاعب محترف، عقده انتهى مع ناديه ولا يتقاضى أي راتب منذ 3 أشهر ولديه عائلة".

- انتقال مفاجئ:

في أعقاب رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك لقيادة التعاون خلال الفترة الحالية، جاء ليعلن النادي السعودي التعاقد مع آري بابل في عقد مدته موسمين مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

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ورغم إعلان نادي التعاون التعاقد مع بابل بصورة رسمية إلا أن الصفقة شهدت تراجع من جانب النادي السعودي.

وجاء سبب تراجع نادي التعاون في عدم ضم بابل بسبب تجديد عقد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا والذي كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق القادم من منطقة "القصيم".

وأصدر نادي التعاون بيانًا رسميًا أعلن من خلاله، أن بابل لم يوقع بشكل رسمي بل حدث اتفاق مبدئي حيث لم يحضر اللاعب للخضوع للكشف الطبي إلى جانب القرار النهائي في هذه الصفقة سيكون للمدرب باتريس كارتيرون.

- ارتباط بالأهلي:

في يناير 2017، حاول الأهلي التعاقد مع بابل والذي كان يلعب وقتها في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعدما ارتبط اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وحاولت إدارة الأهلي التعاقد خلال هذه الفترة مع بابل إلا أن النادي البرتغالي رفض التفريط في اللاعب بعد المغالاة في المطالب المادية.

وكان "الخليج 365" تواصل وقتها مع مصدر من داخل النادي الأهلي ليكشف تفاصيل تعثر صفقة بابل، قائلاً :"بابل رحّب بالانتقال للأهلي، خاصة وأن اللاعب كان يعرف باهتمام القلعة الحمراء به منذ تواجد مارتن يول على رأس الجهاز الفني للفريق".

وتابع :"نعم لم نرسل عرضًا رسميا لسبورتنج لشبونة لشراء اللاعب، ولكن هناك اتصالات مفتوحة بيننا".

وأنهى :"بابل مرشح قوي للانتقال للأهلي ولكن هناك ثلاثة لاعبين أفارقة يسبقوه من حيث الأولوية في التعاقد".

- ورقة هجومية للإسماعيلي:

رغم فشل تجربة بابل مع سبورتنج لشبونة سواء مع الفريق الأول أو الثاني، إلا أن الجناح الأنجولي والذي يستطيع اللعب في جميع مراكز الهجوم سواء كمهاجم ثان أو جناح في طرفي الملعب نجح في تحقيق سجل رائع مع فريقه الأنجولي السابق قبل الانتقال للإسماعيلي رسميًا.

الموسم الحالي يُعد لافتًا للجناح الأنجولي، فصاحب الـ26 عامًا شارك في 26 مباراة سواء كانت محلية أو قارية، ليسجل 14 هدفًا، متفوقًا عن سجل الموسم الماضي بتدوينه 8 أهداف.