مصدر لمصراوي: موسيماني يمنح بادجي فرصة أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

علم الخليج 365، تفاصيل الجلسة التي جمعت بين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي مع مهاجم الفريق أليو بادجي.

وأكد مصدر مقرب من بادجي، أن موسيماني سيمنح اللاعب فرصة للمشاركة أمام طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الختامية لبطولة دوري we المصري.

وبحسب ما ذكره المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن موسيماني لم يحدد مصير اللاعب حتى الآن، ويرغب في منحه الفرصة الكاملة لحين تقييمه بشكل شامل.

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وأوضح المصدر أن ما يؤرق موسيماني بشأن بادجي هو عدم تنفيذ الأخير لتعليمات الجهاز الفني، بجانب الاعتماد على الحلول الفردية في التدريبات عكس مروان محسن مهاجم الفريق.

وشدد المصدر، على أن بادجي سيكون له دور في مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، ويأمل موسيماني أن يغير اللاعب طريقة لعبه ويصبح أكثر فاعلية أمام المرمى.

آخر ظهور لبادجي بقميص الأهلي كان خلال مباراة بيراميدز بالجولة الـ33 من بطولة الدوري (0-0) والتي أقيمت في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري وشهدت مشاركة اللاعب في 33 دقيقة فقط.

جدير بالذكر أن بادجي انضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.